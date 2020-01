Wetter : Schwere Sturmböen richten Sachschäden in Rostock an

Schwere Sturmböen und Gewitter haben am Samstag in Rostock und Umgebung zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Im Rostocker Stadtteil Reutershagen sei dabei «das Dach einer Firma teilweise runtergeweht», sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Wind habe Sachschäden angerichtet. Im Bereich Grevesmühlen seien Bäume auf Straßen gestürzt.

von dpa

04. Januar 2020, 15:48 Uhr

Laut einem Medienbericht soll es auch einen Tornado gegeben haben. Das bestätigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag nicht. Die schweren Sturmböen mit bis zu 95 Kilometern pro Stunde (Windstärke zehn) sind demnach am späten Vormittag aufgetreten. Innerhalb einer Viertelstunde habe es zwischen Rostock und Boltenhaben bei einem Gewitter zudem 88 Blitze gegeben.