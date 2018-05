Unfälle : Schwer verletzter Motocross-Fahrer weiter in Klinik

Zwei Tage nach der folgenschweren Verfolgungsjagd im Wald bei Vellahn (Kreis Ludwigslust-Parchim) sind die Umstände des Unfalls, bei dem ein Motocross-Fahrer schwer verletzt wurde, noch nicht vollständig geklärt. Das Dekra-Gutachten zu dem Vorfall stehe noch aus, die Vorermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, sagte am Mittwoch eine Polizeisprecherin in Ludwigslust. Der 38 Jahre alte Motorradfahrer werde weiterhin in einem Hamburger Krankenhaus behandelt.

von dpa

02. Mai 2018, 15:44 Uhr

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein Jagdpächter die Verfolgung von zwei Männern aufgenommen, die mit ihren geländetauglichen Motorrädern verbotenerweise auf Waldwegen unterwegs waren. Dabei war der 56-Jährige mit seinem Geländewagen offenbar sehr dicht aufgefahren und hatte einen der beiden Motorradfahrer mit der Wagenfront erfasst. Dieser stürzte und wurde vom dem Auto überrollt. Laut Polizei erlitt der 38-Jährige lebensgefährliche Verletzungen.