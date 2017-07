Kriminalität : Schwelbrand führt Ermittler zu Cannabis-Plantage

Ein Schwelbrand hat die Polizei auf die Spuren eines mutmaßlichen Rauschgift-Kriminellen geführt. Feuerwehrleute entdeckten bei Löscharbeiten in einem Wohnhaus im Raum Ludwigslust am Donnerstagabend eine professionelle Cannabis-Plantage mit 878 Pflanzen und alarmierten die Polizei, wie die Staatsanwaltschaft Schwerin am Freitag mitteilte. Das Feuer war demnach in der Aufzuchtanlage ausgebrochen. Die Beamten durchsuchten daraufhin die Wohnräume des 31-jährigen Hausbesitzers und fanden laut Staatsanwaltschaft zwei Kilogramm bereits abgeerntetes Marihuana, zahlreiche Waffen - unter anderem eine Schreckschusspistole, ein Luftdruckgewehr und diverse Messer - sowie 1000 Euro Bargeld. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag.

von dpa

erstellt am 28.Jul.2017 | 17:14 Uhr