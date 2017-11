Agrar : Schweinepest: Zwei Millionen Euro für Jagd auf Wildschweine

Um einen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) zu verhindern, sollen Wildschweine in Mecklenburg-Vorpommern stärker bejagt werden. Die Zahl der erlegten Tiere soll pro Jahr auf 80 000 steigen, erklärte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung eines Sofortprogramms. Teil des zwei Millionen Euro teuren Programms seien der Wegfall von Jagdverboten, die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für das Erlegen so genannter Zuwachsträger und der Wegfall von Gebühren, die Jäger zur Jagdteilnahme bisher entrichten mussten.