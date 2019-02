Leichtathletik : Schwanitz und Storl siegen bei Kugelstoß-Meeting in Sassnitz

Die beiden früheren Weltmeister Christina Schwanitz und David Storl haben am Samstag das 20. Internationale Kugelstoßmeeting in Sassnitz dominiert. Schwanitz stieß mit 19,31 Metern eine Weltjahresbestleistung in der Halle und setzte sich überlegen durch, auch weil ihre ärgste Konkurrentin Europameisterin Paulina Guba aus Polen verletzungsbedingt kurzfristig abgesagt hatte.

von dpa

09. Februar 2019, 20:16 Uhr

Storl feierte bereit seinen dritten Sieg in Folge auf der Insel und den vierten insgesamt bei dem traditionellen Meeting in der Sporthalle Dwasieden. Weniger als 24 Stunden nach seinem Sieg in Madrid, wo er auf 21,01 Meter kam, reichten ihm 20,38 Meter zu Rang eins knapp vor Jakub Szyszkowski (Polen/20,32 Meter) und Orazio Cremona (Südafrika/20,10 Meter).