Leichtathletik : Schwanitz und Storl bei Kugelstoß-Meeting in Sassnitz dabei

Die beiden früheren Weltmeister Christina Schwanitz und David Storl führen das Teilnehmerfeld für das 21. Internationale Kugelstoßmeeting in Sassnitz an. In der Sporthalle Dwasieden wird am Sonntag (13.30 Uhr) erneut ein Weltklassefeld an den Start gehen. Für die deutschen Asse ist der traditionelle Wettkampf wichtige Standortbestimmung vor den nationalen Hallen-Meisterschaften am 22. und 23. Februar in Leipzig.

von dpa

07. Februar 2020, 10:15 Uhr

Die WM-Dritte Schwanitz trifft bei dem Meeting unter anderem auf Vizeweltmeisterin Danniel Thomas-Dodd aus Jamaika und die WM-Neunte Dimitriana Surdu aus Moldawien. Weltklasse-Diskuswerferin Claudine Vita aus Neubrandenburg hat ebenfalls gemeldet.

Storl versucht nach monatelanger Verletzungspause einen Neuanfang. «Momentan ist es schwer, Prognosen abzugeben, weil ich noch nicht weiß, wo ich im Winter leistungsmäßig stehen werde», sagte der dreimalige Europameister dem Fachportal «leichtathletik.de». «Ob ich im März schon wieder das Niveau haben werde, wird sich zeigen.» Storls härtester Konkurrent dürfte der Zweite der Hallen-Weltmeisterschaften 2016, Andrei Gag aus Rumänien, sein.