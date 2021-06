Extremismus : Schuster: Rechtsextremismus könnte Demokratie bedrohen

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat vor einem verfestigten Rechtsextremismus in Ostdeutschland gewarnt.

Berlin | „Mir macht es Sorgen, dass viele Bürger offenbar so unzufrieden sind, dass sie sich von der AfD einfangen lassen“, sagte Schuster der in Berlin erscheinenden „Jüdischen Allgemeinen“. „Manche Experten sprechen in den östlichen Bundesländern sogar von einem verfestigten Rechtsextremismus-Problem. Das sollten wir sehr ernst nehmen“, sagte Schuster. „Dies...

