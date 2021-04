Brände : Schuppenkomplex und Brachland in Flammen: Brandstiftung?

Bei Bränden in Marnitz (Ludwigslust-Parchim) und Groß Polzin (Vorpommern-Greifswald) ist ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden.

Groß Polzin | Wie Polizeisprecher am Sonntag in Rostock und Neubrandenburg erklärten, wird in beiden Fällen, die sich Freitagabend ereigneten, wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. In Marnitz ging ein ganzer Komplex von Schuppen und Nebengebäuden in Flammen auf, so dass das Feuer auch noch auf eine trockene Wiesenfläche übergriff. Mehrere Feuerwehren ...

