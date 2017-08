Wahlen : Schulz kündigt nationale Bildungsallianz an

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will im Fall eines Wahlsieges seiner Partei eine nationale Bildungsallianz schmieden, in der das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern gelockert wird. «Das Kooperationsverbot ist manchmal ein bisschen von gestern», sagte Schulz am Mittwoch in einer Diskussionsrunde mit Kindern und Jugendlichen in Stralsund. «Wenn es in der Schule durch das Dach regnet, interessiert dich nicht das Kooperationsverbot, sondern der Dachdecker, der das Dach repariert.»