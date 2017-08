Verkehr : Schulstart: Polizei kontrolliert Verkehr rund um Schulen

Das Ende der Sommerferien naht, und die Autofahrer müssen von Montagmorgen an wieder verstärkt auf Kinder auf dem Schulweg achten. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) appellierte am Mittwoch an alle Verkehrsteilnehmer: «Seien Sie besonders rücksichtsvoll und vorsichtig unterwegs, und gehen Sie selbst mit gutem Beispiel voran. Nehmen Sie den Fuß vom Gaspedal, und seien Sie jederzeit bremsbereit, denn Schulanfänger verfügen kaum über ein Gefahrenbewusstsein und zählen zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern.» Er kündigte verstärkte Kontrollen der Polizei rund um Schulen im September an. Der Fokus werde dabei auch darauf gerichtet, dass Kinder im Auto richtig angeschnallt sind.