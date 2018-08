Bildung : Schulstart in MV: Medienbildung wird verstärkt

Die größte Sommerhitze scheint vorbei. Das dürfte den Abschied von der Ferienzeit erleichtern. Nach sechs Wochen Pause fängt in Mecklenburg-Vorpommern die Schule in wenigen Tagen wieder an.

von dpa

14. August 2018, 17:42 Uhr

Nach sechs Wochen überaus sonnigen Sommerferien beginnt am kommenden Montag in Mecklenburg-Vorpommern wieder die Schule. Wie das Bildungsministerium am Dienstag in Schwerin mitteilte, startet dann an den 562 allgemein bildenden Schulen des Landes der Unterricht für rund 150 000 Schüler. Schon am Samstag nehmen die Schulanfänger ihre Bänke in Besitz. Laut Ministerium werden in diesem Jahr 13 600 Mädchen und Jungen eingeschult und damit etwas weniger als im Vorjahr.

«Am Montag heißt es wieder für alle früh aufstehen. Ich bin mir sicher, dass die Mädchen und Jungen diese wirklich tollen Sommerferien genossen und sich gut erholt haben», erklärte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD). Schülern und Lehrern wünschte sie einen guten Start. Nach ihren Angaben werden 132 700 Mädchen und Jungen eine der 483 staatlichen Schulen besuchen, 17 300 Kinder und Jugendliche lernen an einer der 79 freien Schulen.

Mit dem neuen Schuljahr treten auch einige Änderungen in Kraft. So gelte ein nunmehr fächerübergreifender Rahmenplan für die Vermittlung von digitalen Kompetenzen, hieß es. Damit soll sichergestellt werden, dass jedes neu eingeschulte Kind in seiner Schullaufbahn eine umfassende Medienbildung erhält. Als medienpädagogische Multiplikatoren sollen zunächst 31 speziell ausgebildete Pädagogen den Prozess an den Schulen mit vorantreiben.

Der Ausbau von Ganztagsschulen werde schrittweise vorangetrieben. Mit dem Schuljahr 2018/2019 kämen fünf weitere Schulen hinzu, unter anderem in Loitz und Göhren sowie Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte).

Laut Hesse haben Lehrer fortan einen größeren Ermessensspielraum bei der Notenvergabe. Wenn bei der Ermittlung der Gesamtnote die erste Stelle nach dem Komma fünf beträgt, kann «unter Berücksichtigung der Lernentwicklung» auch die bessere Note erteilt werden. Bisher waren die Vorgaben enger gefasst.

Vom Schuljahr 2018/2019 an sollen im Zuge der Inklusion 29 Schulen mit spezifischer Kompetenz eingerichtet werden, die das Lernangebot der Förderschulen ergänzen und eine wohnortnahe Beschulung möglich machen. Die Förderschulen für Hörgeschädigte, Sehschwache und Blinde sowie für Schüler mit körperlichen Einschränkungen und emotional-sozialen Entwicklungsdefiziten bleiben weiterhin bestehen.