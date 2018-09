Bildung : Schulstart für 33 Referendare: Extra-Einstellungstermin

An Mecklenburg-Vorpommerns Schulen beginnen am Montag 33 angehende Lehrer ein Referendariat. Das Land hat erstmals den 1. Oktober als zusätzlichen Einstellungstermin angeboten, wie ein Sprecher des Bildungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin sagte.

von dpa

30. September 2018, 12:47 Uhr

Hintergrund seien Proteste von Rostocker Lehramtsstudenten gewesen. Sie hätten kritisiert, dass sie sich wegen später Prüfungstermine nicht zum 1. August bewerben könnten und damit ein nahtloser Übergang vom Studium ins Referendariat nicht möglich sei. Ministerin Birgit Hesse (SPD) betonte: «Wir wollen Lehramtsabsolventinnen und Lehramtsabsolventen mit dem Ersten Staatsexamen einen nahtlosen Übergang in das Referendariat ermöglichen und die Wartezeiten auf ein Referendariat verkürzen.»

Bisher starten Referendariate am 1. August und am 1. Februar. Künftig soll dies auch zum 1. Oktober und 1. April möglich sein. Das 18-monatige Referendariat ist obligatorischer Teil der Lehrerausbildung und schließt sich an ein erfolgreich abgeschlossenes Studium an. Das Land hat am 1. August bereits 136 Referendare an den Schulen eingestellt. Damit konnte zunächst nur knapp ein Drittel der ausgeschriebenen 451 Stellen besetzt werden.

Zum Ende des vergangenen Schuljahres haben 246 Lehramtsreferendare in Mecklenburg-Vorpommern das zweite Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen. 142 dieser Junglehrer wurden unbefristet in den Schuldienst des Landes übernommen. Ein beträchtlicher Teil der aktuell etwa 12 000 Lehrer geht in den kommenden Jahren in Ruhestand und muss ersetzt werden.