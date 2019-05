Bildung : Schulprojekttage zu Kommunal- und Europawahlen

Gut zwei Wochen vor den Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai haben sich Schüler in einem landesweiten Schulprojekttag mit Wahlen und politischer Beteiligung befasst. Einige Schulen hätten sich zum «Europatag» dem Thema «Wählen ab 16» gewidmet, andere erklärten in einem Themenparcours Institutionen und Politikfelder der EU, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag mit. Während 16-Jährige bei den Kommunalwahlen abstimmen dürfen, beträgt das Wahlalter bei der Europawahl 18 Jahre.

von dpa

09. Mai 2019, 15:26 Uhr

130 Schulen hatten sich den Angaben zufolge für die Juniorwahl angemeldet, die von der Landeszentrale für politische Bildung organisiert wird: «Die Juniorwahl ist einer klassischen Wahl per Stimmzettel nachempfunden und simuliert so auf authentische Weise den regulären Wahlakt: Wie funktioniert die Wahlvorbereitung und was tut ein Wahlhelfer? Welche Regeln gelten zur Wahl?», sagte der Direktor der Landeszentrale, Jochen Schmidt. Die Stimmen werden anschließend wie bei einer echten Wahl ausgezählt.

Ursprünglich sollte parallel zur Kommunalwahl in einer Bürgerbefragung geklärt werden, ob die Wähler die Teilnahme 16-Jähriger an Landtagswahlen befürworten. Dazu kommt es nicht, weil die Opposition die von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geplanten Volksbefragungen ablehnt. Zuvor war die Linke im Januar mit einem Gesetzentwurf gescheitert, mit dem das Wahlalter auf 16 Jahre abgesenkt werden sollte. In Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein können 16-Jährige die Länderparlamente mitwählen.