Krankheiten : Schulen und Kitas in Rostock und Ludwigslust-Parchim schließen

In Rostock und im Landkreis Ludwigslust-Parchim bleiben Schulen und Kitas ab Montag geschlossen. Das hat Ministerpräsidentin Schwesig bekanntgegeben.

von dpa

13. März 2020, 12:47 Uhr

In Rostock und im Landkreis Ludwigslust-Parchim bleiben von Montag an die Schulen und Kitas geschlossen. Das gab Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag in Schwerin bekannt. Rostock ist die größte Stadt des Landes mit dichter Besiedlung. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim gilt die hohe Zahl von Pendlern nach Hamburg als Grund. Nach Worten von Landrat Stefan Sternberg (SPD) pendeln in dem Landkreis täglich rund 50 000 Menschen zur Arbeit ein und aus, beispielsweise nach Hamburg und Schleswig-Hostein.

Bis Freitagmittag sind in Mecklenburg-Vorpommern 24 nachgewiesene Infektionen mit Covid-19 bekannt geworden. Darunter sind vier Ärzte der Uniklinik Rostock. Landesweit sind zahlreiche Veranstaltungen abgesagt worden. Der Landtag in Schwerin empfängt keine Besuchergruppen mehr.

Am Donnerstag hatte die Kultusministerkonferenz (KMK) eine flächendeckende Schließung von Schulen in ganz Deutschland oder in einzelnen Regionen nicht ausgeschlossen. Bayern, Berlin, Niedersachsen und das Saarland hatten am Freitagmorgen als erste Bundesländer die flächendeckenden Schulschließungen beschlossen.