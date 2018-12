Schulen : Schulen ab 2019 kostenfrei Mitglied im Jugendherbergswerk

Die Schulen und Berufsschulen in Mecklenburg-Vorpommern sind vom kommenden Jahr an kostenfrei Mitglied im Deutschen Jugendherbergswerk. Das Land übernehme von 2019 bis 2023 den Mitgliedsbeitrag für alle 562 allgemein bildenden und 48 beruflichen Schulen in freier und öffentlicher Trägerschaft in Mecklenburg-Vorpommern, teilte ein Sprecher des Bildungsministeriums am Freitag in Schwerin mit. Dies seien jährlich 10 500 Euro. Das Ministerium und das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) hätten eine entsprechende Vereinbarung geschlossen.

14. Dezember 2018, 11:49 Uhr

Die Mitgliedschaft sei Voraussetzung für Übernachtungen in den DJH-Jugendherbergen. In Mecklenburg-Vorpommern sind es 22 Häuser und bundesweit rund 500. «Ich hoffe, dass die Schulen verstärkt auf die Angebote der Jugendherbergen zurückgreifen», sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD). Schulfahrten gehörten für Kinder und Jugendliche zu den Höhepunkten.

Laut Schulfahrtenerlass des Bildungsministeriums sind eine bis zwei Klassenfahrten in der Grundschulzeit möglich. Zwischen Klasse fünf und zehn soll es mindestens eine sein, eine zweite kann stattfinden, wenn beim Schulamt dafür Geld vorhanden ist. In der elften oder zwölften Klasse ist eine Studienfahrt möglich.