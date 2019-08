Schulen : Schuleinführungen für 13 800 Erstklässler in MV

von dpa

10. August 2019, 08:40 Uhr

Für die Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern gehen die Sommerferien vorzeitig zu Ende. Schon am Samstag und damit zwei Tage vor dem offiziellen Schulstart am Montag werden dort wieder Schüler erwartet. Mit den feierlichen Einschulungen beginnt dann für rund 13 800 Erstklässler ein neuer Lebensabschnitt. Die Übergabe der obligatorischen Schultüten erfolgt traditionell im Beisein von Eltern, Geschwistern und Großeltern. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) wünschte allen schöne Feiern und den Erstklässlern einen guten Start in eine erfolgreiche Bildungslaufbahn. Die Ministerin selbst wolle an Einschulungen in Rostock teilnehmen. Das neue Schuljahr startet im Nordosten am 12. August. Dann beginnt für rund 151 600 Jungen und Mädchen an den 562 allgemeinbildenden Schulen des Landes der reguläre Unterricht.