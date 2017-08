Justiz : Schulabschluss: 35 Gefangene schaffen Prüfungen

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

35 Gefangene in Mecklenburg-Vorpommern haben in diesem Jahr ihren Schulabschluss geschafft. «Das sind sechs Inhaftierte mehr als im letzten Jahr», teilte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) mit. 13 Häftlinge legten die Prüfungen zur Mittleren Reife, 22 zur Berufsreife ab. Unterrichtet wurden sie von Lehrern der Volkshochschulen. Alle Schüler erhalten neutrale Zeugnisse ohne Hinweis auf den Strafvollzug. Am Montag startet nach Ministeriumsangaben der neue Vorkurs für die Mittlere Reife. Bislang hätten sich neun Schüler angemeldet, hieß es. Unterrichtsbeginn ist im September.

von dpa

erstellt am 19.Aug.2017 | 09:34 Uhr