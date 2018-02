Gesellschaft : Schüler treffen Israels Botschafter zu Projekttag

von dpa

22. Februar 2018, 06:43 Uhr

Unter dem Motto «Israel anders kennen lernen» treffen sich rund 300 Schüler aus Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag mit dem israelischen Botschafter in Deutschland Jeremy Issacharoff. Schirmherrin dieses Projekttags an der Hochschule in Neubrandenburg, der von der Botschaft jedes Jahr in einem anderen Bundesland ausgerichtet wird, ist diesmal Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Der Projekttag soll helfen, Vorurteile abzubauen und gegenseitiges Verständnis zu fördern. Die Schüler der 10. bis 12. Klassen lernen zunächst in Arbeitsgruppen Facetten der israelischen Kultur und Gesellschaft kennen und nehmen am Nachmittag an einer Diskussion mit Schwesig und dem Botschafter teil. Der Neubrandenburger Dreikönigsverein organisiert seit Jahren Reisen für Jugendliche nach Israel.