Schulen : Schüler aus Waren, Greifswald und Burg Stargard gewinnen

Schüler aus Greifswald, Burg Stargard und Waren an der Müritz können sich über eine Auszeichnung der Neubrandenburger Industrie- und Handelskammer freuen. Die Neuntklässler wurden am Montag in Neubrandenburg als «Beste Neunte» geehrt; jede Klasse erhielt 1000 Euro. Mit dem Wettbewerb wollen Unternehmen und die Kammer die Motivation für gute Lernergebnisse und eine gelungene Ausbildung beim Nachwuchs steigern.

von dpa

10. September 2018, 15:39 Uhr

In der Kategorie "Beste Neunte" an Regionalen Schulen siegte die Klasse 9b der Regionalen Schule Burg Stargard, bei Gymnasien erwies sich die 9A vom Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums Greifswald als Sieger. Ihre Vorgänger aus Greifswald hatten im Vorjahr auch gewonnen. «Beste Neunte» mit der höchsten Leistungssteigerung wurde diesmal die 9a der Regionalen Schule Waren/West.

«Wir wollten das Thema der Leistungsbereitschaft von Schülerinnen und Schülern einmal von einer ganz anderen Seite fördern und loben», erklärte Hauptgeschäftsführer Torsten Haasch. 26 Klassen aus dem gesamten Kammergebiet hatten an dem Wettbewerb teilgenommen. Gewertet wurde der Durchschnitt der Fachnoten sowie das Arbeits- und Sozialverhalten der Schüler. Die IHK vertritt die Interessen von rund 22 000 Unternehmen im Osten des Landes zwischen Greifswald, Usedom, Pasewalk und der Mecklenburgischen Seenplatte.