Schulen : Schüler an Förderschule mit Coronavirus infiziert

An der Landesförderschule für hörgeschädigte Kinder in Güstrow ist ein Schüler der 6. Klasse positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Landratsamt des Kreises Rostock am Montagabend mitteilte, wurden daraufhin 65 Schüler der Klassenstufen 5, 6 und 7 unter Quarantäne gestellt. Die Eltern seien informiert worden. Für im Internat untergebrachte Kinder werde die Heimreise nach einem für Dienstag für alle geplanten Abstrich sichergestellt. Am Landesförderzentrum werden Schüler aus ganz Mecklenburg-Vorpommern unterrichtet.

von dpa

07. September 2020, 19:22 Uhr