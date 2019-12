Krankenhäuser : Schonfrist für Geburtenstation: Entscheidung bis Juni

von dpa

19. Dezember 2019, 16:14 Uhr

Die Geburtshilfestation am Krankenhaus in Crivitz wird nicht zum Jahresende geschlossen, erhält eine Schonfrist bis Mitte 2020. «Wir haben einen Zeitgewinn bis zum 30.6., um bis dahin mit den Betreibern ein gemeinsames Konzept für die Krankenhäuser in Crivitz und Parchim zu entwickeln», sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Donnerstag in Schwerin zum Abschluss zweitägiger Verhandlungen. An der umstrittenen Grundidee, Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Standort Parchm zu konzentrieren, halten das Ministerium und die Krankenhaus-Konzerne Asklepios und Mediclin aber fest. Teil der Übereinkunft ist auch die Errichtung einer Kindertagesklinik mit vier Betten in Parchim. Am Asklepios-Krankenhaus dort werden bereits seit Pfingsten wegen fehlender Ärzte keine Kinder mehr stationär behandelt.