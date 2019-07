Unfälle : Schnellzug erfasst Mann: 39-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Schnellzug auf der Strecke Berlin-Hamburg ist bei Strohkirchen unweit von Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, war der 39-Jährige am Montag zu Fuß an den Gleisen unterwegs und hat den herannahenden EC 174 vermutlich zu spät bemerkt. Beim Versuch, dem Zug auszuweichen, sei der Mann noch am Arm erfasst und schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt worden. Im Zug wurde niemand verletzt, der Lokführer erlitt einen Schock und musste ausgetauscht werden.

von dpa

09. Juli 2019, 10:35 Uhr

Wegen des Unfalls mussten am Nachmittag drei Züge zwischen Berlin und Hamburg umgeleitet werden. Bei 31 Zügen auf dieser Strecke kam es zu teils stundenlangen Verspätungen. Es war nach Angaben der Bundespolizei bereits der vierte derartige und durch Leichtsinn verursachte Vorfall in dem Gleisabschnitt in diesem Jahr mit vier Verletzten.