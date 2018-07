Internet : Schnelles Internet: Erstes Glasfaser-Projekt mit Bundesgeld

von dpa

Knapp eineinhalb Jahre nach dem Baustart des landesweit ersten Vorhabens für schnelles Internet auf dem Dorf sind am Montag die ersten 110 Haushalte auf Rügen angeschlossen worden. Das freigeschaltete Netzsegment versorgt die Sassnitzer Ortsteile Alt Mukran, Neu Mukran, Wostevitz und Dubnitz, wie das Infrastrukturministerium in Schwerin mitteilte. Das Glasfaser-Projekt war Ende März 2017 gestartet worden - es war das erste im Nordosten, das aus dem milliardenschweren Förderprogramm des Bundes und ergänzenden Mitteln des Landes finanziert wurde. Bis Jahresende sollen in dem Projektgebiet 5,3 Millionen Euro investiert sein. Dazu gehören den Angaben zufolge die Orte Altefähr, Rambin, Sagard, Sassnitz, Lohme, Ralswiek, Buschvitz, Bergen, Glowe und die Insel Ummanz. Rund 1700 Haushalte dort sollen schnelles Internet bekommen.