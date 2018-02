Wetter : Schneeverwehungen und klirrende Kälte

Es ist weiter klirrend kalt in Mecklenburg-Vorpommern. Schnee, Eis und Schneeverwehungen brachten mehrere Autofahrer am Dienstagmorgen in Schwierigkeiten, es kam etwa im Raum Neubrandenburg zu Unfällen, wie die Polizei mitteilte. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Das Unfallgeschehen sei recht normal. «Es ist eben Winter», sagte ein Polizeisprecher. Autofahrer mussten insbesondere in Richtung Hamburg aufgrund des Schneefalls mehr Zeit auf den Straßen einplanen. Ein aus dem Osten herannahendes Tief bringe wohl noch mehr Schnee und Wind, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

von dpa

27. Februar 2018, 07:38 Uhr

In der Nacht zum Dienstag schneite es vor allem auf den Ostseeinseln Rügen (Kreis Vorpommern-Rügen) und Usedom (Kreis Vorpommern-Greifswald) schon ordentlich. «Die Ostsee ist im Verhältnis zu der Luft, die über sie strömt, recht warm. Das muss irgendwie ausgeglichen werden und dadurch bilden sich Schauer, die in Form von Schneefall runterkommen», sagte ein DWD-Sprecher. Während die Temperaturen im Inneren des Landes mancherorts in den zweistelligen Minusbereich fallen konnten, waren die Temperaturen auf den Ostseeinseln etwas milder.