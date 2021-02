Bahn : Schneefall in Mitteldeutschland behindert Bahnverkehr

Kein extremer Schneefall: Im Norden ist das Wetterchaos weitgehend ausgeblieben. Behinderungen gab es dennoch. Vor allem Bahnreisende mussten Geduld mitbringen.

Hamburg | Wegen des starken Schneefalls und der Minusgrade in Mitteldeutschland ist auch im Norden der Fernverkehr der Bahn eingeschränkt. „Es sind einige Fernverkehrslinien betroffen“, sagte ein Bahnsprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. So...

