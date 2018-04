Wetter : Schnee wirbelt Fahrplan der Bahn durcheinander

Nach dem heftigen Wintereinbruch am Ostersonntag in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns gab es auch am Abend weiter Behinderungen im Zugverkehr. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, fuhren nach wie vor keine Züge zwischen Rostock und Stralsund. «Der Bahnverkehr auf Rügen ist bis auf Weiteres eingestellt.» Zwischen Binz und Lietzow rollten Großraumtaxen, «soweit es die Straßenverhältnisse zulassen». Zwischen Stralsund und Sternfeld sollten laut Bahn voraussichtlich bis Montagmittag keine Züge fahren. Wegen Störungen an der Oberleitung zwischen Elmenhorst und Grimmen sei der Regionalverkehr der Bahn eingeschränkt.

von dpa

01. April 2018, 19:35 Uhr

Der Wintereinbruch hatte der Ostseeküste einen Schneerekord beschert. 35 Zentimeter wurden laut Deutschem Wetterdienst am Sonntag aus Gersdorf gemeldet. In dem Bundesland war das so viel wie seit Jahrzehnten im April nicht mehr. Am 11. April 1970 wurden in Marnitz 35 Zentimeter gemessen, wie der DWD am Sonntag mitteilte.