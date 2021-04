Unfälle : Schnee sorgte für Unfallhäufung: Lkw-Bergung auf A20 nötig

Bei heftigem Schneetreiben haben sich am Montagabend auf den Autobahnen 20 und 19 in Mecklenburg-Vorpommern eine Reihe von Unfällen ereignet, bei denen mindestens fünf Menschen verletzt wurden.

Tessin/Grimmen/Altentreptow | Wie Polizeisprecher in Rostock und Neubrandenburg am Dienstag erklärten, kam es zeitweise zu Sperrungen bei Tessin (Landkreis Rostock), Grimmen und Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte). Bei Jarmen (Vorpommern-Greifswald) wurde ein Sattelzug-Lkw von der A20-Fahrbahn gedrückt und kippte um. Für die Bergung müsse die A20 in Richtung Süden am Dienst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.