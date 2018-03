Denkmäler : Schlosskeller-Streit: Treffen mit Finanzminister

Ein Treffen mit Landesfinanzminister Mathias Brodkorb (SPD) soll am Mittwoch (10.30 Uhr) die Lösung im Streit um die Verfüllung des Schlosskellers in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) bringen. Dazu kommen Bürgermeister Andreas Grund (parteilos), die Vorsitzenden der Stadtfraktionen sowie das Landesamt für Denkmalpflege ins Ministerium in Schwerin.

von dpa

07. März 2018, 00:23 Uhr

Das Residenzschloss war im April 1945 ausgebrannt. Die Ruinen ließ die SED-Führung 1949 sprengen und abtragen. Das Land als Eigentümer von Schlossberg und -park will den denkmalgeschützten Keller nun räumen und mit einem Spezialsand verfüllen lassen. Dieser soll bei erneuter Bebauung angeblich einfach entfernt werden könnte. Zudem soll die Kelleroberfläche so gestaltet werden, dass Wasser versickert und die Schlossumrisse erkannt werden können. Dafür sind rund 1,2 Millionen Euro eingeplant. Die Bäume auf dem Areal wurden bereits gefällt.

In Neustrelitz regt sich aber Widerstand gegen die Verfüllung. Vereine und Bewohner befürchten, dass die Verfüllung des Kellers mit seinen etwa 40 Räumen eine Wiederbebauung des markanten Geländes unmöglich machen würde. Zudem könnte der Müll und Schutt der vergangenen 70 Jahre nicht komplett beräumt werden. Eine Mehrheit lehnte die Verfüllung zuletzt ab. Experten zufolge ist die Architektur der Stadt auf den Park mit Schlossanlage abgestimmt. «Der Stadt fehlt ohne Schloss der Kopf», sagte Stadtpräsident Christoph Poland (CDU).