Justiz : Schlichter gefragt: Fünf Anträge pro Woche

Die außergerichtliche Schlichtung hat in Mecklenburg-Vorpommern nach wie vor Konjunktur. Pro Woche gingen im Schnitt fünf Anträge ein, berichtete das Justizministerium am Samstag in Schwerin. Im vergangenen Jahr seien es knapp 270 gewesen und damit etwa so viele wie in den Jahren davor. Davon seien 118 Schlichtungsversuche mit einem Vergleich, also erfolgreich, abgeschlossen worden.

von dpa

05. September 2020, 12:14 Uhr