Tiere : Schleswig-Holsteinerin wird «einmillionster Bären-Gast»

Eine Urlauberin aus Schleswig-Holstein ist am Dienstag als einmillionste Besucherin im Bärenschutzzentrum in Stuer (Mecklenburgische Seenplatte) begrüßt worden. Franziska Schröter kam mit ihrem Mann und bekam eine exklusive Führung, zu der auch Einblicke in die Futterküche und den OP-Raum für die Tiere gehörten, wie die Betreiber des Bärenwaldes mitteilten. Das Paar aus einem Dorf im Kreis Schleswig-Flensburg mache seit ein paar Jahren Urlaub in der Müritzregion, war auch schon im Bärenwald und unterstütze das Anliegen der Tierschutzeinrichtung.

von dpa

29. September 2020, 16:26 Uhr