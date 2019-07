Brände : Schleswig-Holsteiner Feuerwehr: Einsatz bei Lübtheen

Zur Bekämpfung des größten Waldbrandes in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns sind seit Dienstag auch Feuerwehrleute aus Schleswig-Holstein im Einsatz. «Es wurden am Morgen Kräfte aus dem Nachbarkreis Herzogtum Lauenburg angefordert», sagte der Sprecher des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein, Holger Bauer, der Deutschen Presse-Agentur. Das am Sonntag ausgebrochene Feuer hat sich inzwischen auf rund 600 Hektar des ehemaligen Truppenübungsplatzes bei Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim ausgeweitet. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Alte Munition im Waldboden macht die Löscharbeiten gefährlich.

von dpa

02. Juli 2019, 10:32 Uhr

Die etwa 50 Feuerwehrkräfte aus Schleswig-Holstein sollen laut Bauer vor allem beim Transport von Löschwasser helfen. Elf Tanklaster, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, zwei Einsatzleitwagen sowie Transporter seien nach Mecklenburg-Vorpommern gefahren.

Das Technische Hilfswerk hat noch keine Unterstützung aus Schleswig-Holstein oder Hamburg geschickt. «Wir sind derzeit im Vorwarnstadium», sagte Claus Döpper, Pressesprecher des gemeinsamen THW-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg. Bisher seien vom THW nur Helfer aus Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.