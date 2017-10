Umwelt : Schlechtes Wetter hält Kraniche an der Ostsee

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

von dpa

erstellt am 10.Okt.2017 | 13:33 Uhr

Das Wetter ist nach ihren Worten auch Schuld daran, dass es zu einem «Zugstau» der Kraniche gekommen ist. Die großen Schreitvögel harren wegen des schlechten Wetters an der Ostsee aus. «Einige nordische und osteuropäische Kraniche haben es bis dahin geschafft. Nun müssen sie erst einmal Kraft tanken», erläuterte Künkler. Laut Kranichschutz Deutschland halten sich derzeit etwa 20 000 Kraniche an der Darß-Zingster-Boddenkette und auf Rügen auf. Normalerweise wäre ein Teil von ihnen längst im Binnenland, um sich etwa auf Maisäckern vor dem Zug in die südlichen Winterquartiere die Bäuche vollzuschlagen.

Künkler rechnet angesichts des vorhergesagten besseren Wetters zum Wochenende damit, dass der Kranichzug in Gang an der Müritz in Gang kommt. Trotz erhöhter Wasserstände gebe es am Ostufer der Müritz genügend Ausweichschlafplätze, sagte sie.

Müritz-Nationalpark