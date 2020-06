Notfälle : Schlauchbootfahrer bei Usedom aus Achterwasser gerettet

Einsatzkräfte haben in der Nacht zum Sonntag einen Schlauchbootfahrer aus Berlin vor Usedom aus dem Achterwasser gerettet. Seine Lebensgefährtin hatte den 45-Jährigen am Samstag gegen 23.30 Uhr als vermisst gemeldet, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Sonntag mitteilte. Der Mann war drei Stunden zuvor von einem Campingplatz aus mit seinem Schlauchboot gestartet.

von dpa

14. Juni 2020, 18:25 Uhr

An der Suchaktion beteiligte sich neben Seenotrettern und Feuerwehrleuten auch die Besatzung eines Rettungshubschraubers der Marine. Die Marineflieger entdeckten den Mann schließlich gegen 1.45 Uhr am Rand eines Schilfgürtels im Nordosten der Halbinsel Lieper Winkel. Das war etwa drei Seemeilen oder rund 5,5 Kilometer von seinem Startpunkt entfernt. Er war zwar leicht unterkühlt, ansonsten aber wohlauf. Die Einsatzkräfte brachten ihn sicher an Land. Seenotretter schleppten sein Schlauchboot zurück zum Campingplatz.