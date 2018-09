Kriminalität : Schlangenlinien gefahren: Radfahrer widersetzt sich Polizei

Ein 38-jähriger Radfahrer hat sich in Schwerin mit der Polizei tätlich angelegt, weil die Beamten ihn wegen seines Fahrstils anhielten. Nachdem sie seine Schlangenlinien-Fahrweise moniert und ihn mit dem Vorwurf konfrontiert hatten, unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilgenommen zu haben, wurde der Mann am Donnerstagabend aggressiv und beschimpfte die Polizei und den Staat, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

von dpa

21. September 2018, 15:11 Uhr

Der 38-Jährige lehnte einen Atemalkoholtest ab und wollte nicht freiwillig mit auf die Wache gehen. Da er auch nicht vor körperlicher Gewalt zurückschreckte und das Hemd eines Beamten zerriss, wurde er überwältigt und gefesselt ins Polizeirevier gebracht, wo er sich weiter allen Anordnungen widersetzte. Weil er keinen Ausweis bei sich trug und sich vehement weigerte Angaben zu seiner Person zu machen, obwohl ihm in Aussicht gestellt wurde, daraufhin wieder gehen zu können, kam der 38-Jährige in eine Gewahrsamszelle. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.