Kriminalität : Schlägerei in Schweriner Klinik: Notaufnahme lahmgelegt

Drei randalierende Patienten haben am Mittwochmorgen die Notaufnahme eines Krankenhauses in Schwerin teilweise lahmgelegt. Ein Wachmann eines Sicherheitsdienstes wurde bei der Auseinandersetzung Polizeiangaben zufolge mit einem Gegenstand im Gesicht verletzt und eine Treppe hinabgestoßen. Bei den betrunkenen Randalierern handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Frau und zwei Männer.

von dpa

11. Dezember 2019, 10:36 Uhr

Der Streit war nach Polizeiangaben in der Nacht eskaliert, weil sich die Drei offenbar nicht schnell genug versorgt fühlten. Als sich die Auseinandersetzung auch in einen Bereich verlagerte, in dem Notfallpatienten versorgt wurden, hätten diese Räume zeitweise geräumt werden müssen. Zwei der Randalierer wurden festgenommen. Es werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt.