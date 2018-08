Kriminalität : Schlägerei in Flüchtlingsunterkunft: Ein Verletzter

von dpa

19. August 2018, 09:22 Uhr

In einem Flüchtlingsheim in Horst (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist es am Sonntagmorgen zu einer Schlägerei gekommen. Daran sollen rund 20 Menschen beteiligt gewesen sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zunächst habe es einen Streit zwischen zwei Bewohnern gegeben. Daran beteiligten sich dann weitere Bewohner. Ein Mensch wurde bei dem Zwischenfall leicht mit einem Küchenmesser verletzt. Polizisten aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern rückten an.