Kriminalität : Schlägerei in Erstaufnahmeeinrichtung

von dpa

08. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Rund 40 Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft bei Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind laut Polizei am Sonntagabend aneinander geraten. Einige Beteiligte seien mit Gürteln und Tassen gegen andere vorgegangen, teilten die Beamten in der Nacht zu Montag mit. Drei Personen seien leicht verletzt worden. Die Erstaufnahmeeinrichtung bei Boizenburg liegt an der Grenze zu Niedersachsen und Schleswig-Holstein.