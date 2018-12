Kriminalität : Schlägerei auf Weihnachtsmarkt in Ludwigslust

Auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigslust hat es am Samstagabend eine Schlägerei zwischen einer Gruppe Deutscher und einer Gruppe Migranten gegeben. «Zwischen beiden Parteien fielen gegenseitig verächtliche Äußerungen», berichtete die Polizei am Sonntag. Daraufhin seien einzelne, teils stark betrunkene Kontrahenten mit geballten Fäusten aufeinander losgegangen. Andere hätten versucht zu schlichten. 40 bis 50 Menschen seien in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen. Zwei wurden den Angaben zufolge durch Schläge leicht verletzt: ein 21-jähriger Mann sowie eine 41 Jahre alte Frau, die schlichten wollte.

von dpa

02. Dezember 2018, 12:36 Uhr

Anfangs waren nach Polizeiangaben nur zwei Beamte am Ort des Geschehens. Sie griffen schließlich zu Reizgas, um die Streitenden zu trennen. Später seien zur Verstärkung noch sieben Einsatzwagen mit je zwei Beamten aus Revieren der Region eingetroffen.