Kriminalität : Schlägerei auf Fußballplatz: Zwei Verletzte

von dpa

22. April 2019, 09:39 Uhr

Auf einem Fußballplatz in Stralsund ist es am Ostersonntag zu einer heftigen Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sollen nach Zeugenaussagen etwa 20 Leute aufeinander losgegangen sein. Dabei sollen auch Holzknüppel und ein Messer verwendet worden sein. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. An dem Streit, der innerhalb kurzer Zeit eskalierte, seien Personen unterschiedlicher Nationalitäten beteiligt gewesen, hieß es weiter.