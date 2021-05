Ausstellungen : Schiffsmodelle und Tierexponate ziehen nach Bremerhaven

Schiffsmodelle und präparierte Meerestiere werden derzeit in Umzugskisten aus Mecklenburg-Vorpommern nach Bremerhaven gebracht: Sie sind künftig dort zu besichtigen, weil das Meeresmuseum in Stralsund modernisiert wird. Die Exponate sind beeindruckend.

Bremerhaven | Das Deutsche Schifffahrtsmuseum (DSM) in Bremerhaven steckt mitten in den Vorbereitungen einer am 6. August startenden großen Sonderausstellung. Dafür werden derzeit auch viele Kisten ausgepackt, die vom Meeresmuseum Stralsund kommen: Zum Vorschein kommen Schiffsmodelle, Messinstrumente und Präparate von Meerestieren. Das Meeresmuseum Stralsund soll m...

