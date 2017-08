Archäologie : Schiffsarchäologisches Seminar will für Wracks begeistern

Zum 18. Mal beginnt in Rostock am Montag das Schiffsarchäologische Seminar der Gesellschaft für Schiffsarchäologie (GfS). Mit sechs Teilnehmern will der Verein aus Rostock Taucher für die Unterwasserdenkmäler begeistern. «Im Mittelpunkt steht das Denkmal, wir wollen für die Unterwasserfundplätze sensibilisieren», sagte der Vereinsvorsitzende Martin Siegel am Freitag. Das Seminar richte sich vor allem an Sporttaucher und Archäologiestudenten.