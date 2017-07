Schiffbau : Schiffbau- und Offshore-Zulieferer legen Jahresbericht vor

Die deutsche Schiffbau- und Offshore-Zulieferindustrie stellt heute in Hamburg ihren Bericht über das Jahr 2016 vor und informiert über die aktuelle Lage der Branche. Sie besteht aus rund 400 Industrieunternehmen mit einem Jahresumsatz von zuletzt 11,1 Milliarden Euro und ist damit deutlich größer als der deutsche Schiffbau selbst. Der Exportanteil beträgt mehr als 70 Prozent. Die Unternehmen sind nicht nur in den Küstenländern ansässig, sondern ebenso stark in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Die Zulieferer produzieren maritime Komponenten für die Werften in der EU ebenso wie für die drei großen Schiffbauländer China, Korea und Japan.

von dpa

erstellt am 13.Jul.2017 | 05:43 Uhr