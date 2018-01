Schiffbau : Schiffbau startet: MV-Werft baut Expeditionsschiff

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

von dpa

erstellt am 15.Jan.2018 | 06:47 Uhr

Nach turbulenten Jahren mit Werftenpleite und Übernahme durch die malaysische Genting-Gruppe geht es nun auch auf der Stralsunder Volkswerft mit dem Schiffbau wieder richtig los. Am Montag soll mit dem ersten Brennschnitt der Bau einer 164 Meter langen Expeditionsyacht beginnen. Die «Crystal Endeavor» entsteht für die Reederei Crystal Yacht Expedition Cruises und soll bis 2019 komplett auf der Werft in Stralsund gebaut werden, wie die MV-Werften mitteilten. Die malaysische Genting-Gruppe hatte die drei Werften in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund im Frühjahr 2016 für 240 Millionen Euro übernommen und zunächst mit dem Bau kleinerer Flusskreuzfahrtschiffe begonnen.