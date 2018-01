Schifffahrt : Schiff ahoi: Kreuzfahrtjahr 2018 legt in Hamburg los

Mit dem Besuch der «Queen Victoria» beginnt am Freitag (5. Januar) in Hamburg die Kreuzfahrtsaison 2018. Mit vier Anläufen in Hamburg, einem in Kiel und einem in Warnemünde sei die kleine Schwester der «Queen Mary 2» in diesem Jahr so häufig wie nie zuvor zu Besuch in deutschen Häfen, teilte die Reederei Cunard mit. Sie hatte ihr Schiff im Mai 2017 in einer Werft auf Sizilien umfangreich modernisieren lassen.