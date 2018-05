von dpa

Beim Brand einer Scheune in Granzin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Schaden von 50 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brannte der Dachstuhl am Dienstagabend völlig aus. Die Polizei nahm einen 67-jährigen Mann fest, der das Feuer in der Scheune vermutlich verursacht hat. Verletzte gab es nicht.