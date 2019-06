Brände : Scheune mit Oldtimern abgebrannt: hoher Schaden

Eine Werkstatt mit mehreren Oldtimern ist in Gagern auf der Ostseeinsel Rügen in Flammen aufgegangen. Wie ein Polizeisprecher am Freitag in Neubrandenburg sagte, wird der Schaden auf rund 370 000 Euro geschätzt. Ein Gutachter sollte noch am Freitag den Brandort in dem kleinen Dorf westlich von Bergen (Vorpommern-Rügen) untersuchen, um die genaue Brandursache zu finden.

von dpa

21. Juni 2019, 07:22 Uhr

Nach ersten Ermittlungen war das Feuer am frühen Donnerstagabend in dem 10 mal 20 Meter großen Scheunengebäude ausgebrochen. Darin befanden sich unter anderem drei historische Traktoren, zwei Oldtimerautos, eine Tischlerwerkstatt und antike Möbel. Mehreren Feuerwehren gelang es, ein Übergreifen auf andere Gebäude zu verhindern, die Scheune war jedoch nicht mehr zu retten.