Ausstellungen : Scheune als Raumschiff-Hangar in «Star Wars»-Ausstellung

«Star Wars»-Fans würden am liebsten in fernen Galaxien gegen den bösen Darth Vader kämpfen. Jetzt haben sie aber auch einen Außenposten in Nordwestmecklenburg. Ganz in der Nähe der Ostsee parken die Raumschiffe in einer ehemaligen Scheune.

von dpa

07. September 2019, 14:11 Uhr

Das «Star-Wars»-Fanprojekt «Outpost One» in Dassow (Nordwestmecklenburg) bei Lübeck ist am Samstag offiziell eröffnet worden. Hunderte Besucher, darunter viele Fans in Kostümen ihrer Idole, kamen zu der Veranstaltung. Mit dabei war auch der kanadische Schauspieler Angus MacInnes (71), der in Episode IV den Rebellenpiloten Jon Vander spielte.

Mit Liebe zum Detail und Perfektionismus haben der Rechtsanwalt Marc Langrock und seine Mitstreiter am Rande der Kleinstadt nahe der Ostsee eine gigantische «Star Wars»-Welt auf 1300 Quadratmetern erschaffen. Der Besucher wandelt durch 29 nachgebaute Set-Szenen der Kultfilm-Serie. Die Macher der Ausstellung haben eine alte Scheune zu einem Hangar umgebaut, in dem drei Raumschiffmodelle stehen. Die Nachbauten sind fünf bis sechs Meter breit und hoch.

Besuchergruppen konnten sich schon seit Anfang Juli von geschultem Personal an Wochenenden durch die Ausstellung führen lassen. Während der «Preview-Phase» seien gut 3000 Besucher gekommen, sagte Langrock. Begrüßt werden die Gäste auf einem Audioguide vom Schauspieler Hans-Georg Panczak, der deutschen Stimme von Luke Skywalker.