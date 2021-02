Theater : Schauspieler Martin Brauer gestorben

Der mit dem Conrad-Ekhof-Preis geehrte Schweriner Schauspieler Martin Brauer ist tot.

Schwerin | Wie das Mecklenburgische Staatstheater am Sonntag mitteilte, starb der 1971 in Rostock geborene Künstler überraschend in der Nacht zum Freitag. Kurz zuvor habe er noch mit Kolleginnen und Kollegen für eine der Wiedereröffnungspremieren des Hauses geprob...

