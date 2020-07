Film : Schauspieler Ernst-Georg Schwill in Berlin beigesetzt

Der Schauspieler Ernst-Georg Schwill ist in Berlin beigesetzt worden. Angehörige und Freunde gaben dem stets berlinernden Darsteller am Montag auf dem Friedhof der Georgen-Parochialgemeinde in Prenzlauer Berg das letzte Geleit, als die Urne in die Erde gelassen wurde. Unter den etwa 70 Trauergästen, die wegen Corona Masken trugen, waren nach Angaben des Eulenspiegel-Verlages Schauspielerin Renate Geißler sowie die Schauspieler Klaus Gehrke, Jürgen Trott, Otmar Richter und Carl Heinz Choynski.

von dpa

27. Juli 2020, 15:15 Uhr