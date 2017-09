Parteien : Schäuble warnt vor Verbitterung in den neuen Bundesländern

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat vor einer Verbitterung der Menschen in den neuen Bundesländern gewarnt. Die Überwindung von «40 Jahren deutscher Teilung mit allen Strukturkrisen» sei «offenbar noch schwerer als gedacht», sagte er der Mainzer «Allgemeinen Zeitung» (Freitag). Dies sei aber kein Freibrief für Krawallmacher. Die teils wüsten Angriffe auf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei Wahlkampfauftritten im Osten Deutschlands resultierten vermutlich daraus, «dass sich viele Menschen in den neuen Bundesländern in eine Verbitterung hineingeredet haben oder dass sie von anderen in eine Verbitterung hineingeredet wurden», sagte der Minister.